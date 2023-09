La venganza de Jorge Javier

Un Jorge Javier Vázquez sin pelos en la lengua volvió este lunes a la televisión en el prime time de Telecinco con Cuentos chinos. Tras el anuncio de la cancelación de Sálvame, programa que comandó desde sus inicios, el presentador abandonó el espacio antes de su finalización alegando problemas de salud y sembrando la duda sobre su vuelta a la principal cadena de Mediaset. Finalmente el grupo de comunicación ha confiado al de Badalona el access prime time, horario que se le resiste a Telecinco desde hace años principalmente por la gran competencia que supone El Hormiguero. "Me alegra estar en un plató tan oriental tan milenario, tan chino, tan rojo", dijo al comienzo, señalando también su look de dictador.

Jorge Javier aprovechó su retorno para ajustar cuentas en su nuevo programa con los culpables de la cancelación de Sálvame: "Tomé la decisión acertada porque no podía seguir bajo esas condiciones. En estas empresa se ha producido una transición muy dolorosa para mí, por lo que la gente ya sabe". El presentador confesó que ha pasado por varios estados durante los últimos meses: "Rabia, ira, tristeza, desencanto...".

El catalán fue más allá y dijo conocer quiénes contribuyeron a su mala racha televisiva: "Durante la baja fui capaz de atar cabos y sé quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente. No olvido, pero vuelvo sin ningún tiempo de ánimo revanchista. Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Vengo a hacer lo que sé hacer, entretener. Mi único mensaje, y lo digo mirando a cámara, es que vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede".

Aunque no se dirigió directamente al programa Así es la vida, programa presentado por Sandra Barneda que ha sustituido a Sálvame durante la época estival, el presentador se burló de sus colaboradores asegurando que deberían "ir a la cárcel": "He visto mucho la tele este verano y tengo que decir que si yo fuera alguno de los colaboradores que han trabajado estaría temiendo porque igual van a la cárcel por haber aburrido a la gente de esa manera. Están siendo buscados seguro por tentativa de homicidio. Yo cuando veía a esta gente en televisión, ¿sabes que pesaba? ¿Por qué?".

También tuvo palabras para Ana Rosa Quintana, quien ocupará la franja de tarde a partir del próximo lunes. "Todavía no me ha llamado de su nuevo programa, pero si esto fuera una novela de misterio diría que no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen. Aunque sí que puedo decir que estaría encantado de recibir a Ana Rosa".

Además, como parte del promoción del programa, Jorge Javier publicó en su Twitter una carta dirigida a Pablo Motos, su principal competidor: "Querido Pablo: Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo", arranca la misiva. "Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: 'Oye Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía". A pesar de su declaración de intenciones, El Hormiguero dobló la audiencia de Cuentos Chinos en su estreno.