Varias mujeres acusan al cantante de Rammstein de abusos sexuales

Varios medios alemanes han publicado nuevas acusaciones de abusos sexuales y abusos de poder por parte de Till Lindemann, el vocalista de la banda de heavy metal Rammstein, después de que hace unos días una joven afirmara haber sido drogada en un concierto en Lituania.

En un testimonio recogido por el portal informativo de la cadena pública ARD, una joven relató que en 2020, entre bastidores, Lindemann mantuvo relaciones con ella "de forma bastante violenta" hasta hacerla sangrar, sin que ella opusiera resistencia debido al estatus de celebridad del cantante. Otra joven, de 21 años, declaró que, tras un concierto, se despertó en una cama de hotel donde se había quedado inconsciente y descubrió que el cantante, de 60 años, estaba abusando de ella.

Más de una docena de mujeres con las que se comunicó ARD afirmaron que habían contactado con ellas personas del entorno de Lindemann a través de redes sociales o en conciertos de Rammstein para acudir a fiestas especiales para las que debían vestirse de forma atractiva. Como prueba aportaron conversaciones de WhatsApp u otros servicios de mensajería.

También el diario Süddeutsche Zeitung publicó testimonios similares. Algunas de las entrevistadas sabían de antemano que a cambio de la invitación a la fiesta se esperaba de ellas que mantuvieran relaciones sexuales con Lindemann, mientras que a otras las cogió por sorpresa.

La editorial alemana Kiepenheuer und Witsch, que ha publicado tres volúmenes de poemas de Lindemann, ha anunciado el fin de la colaboración con el vocalista debido a esas acusaciones y a la existencia de un vídeo sexual de 2020 en que éste supuestamente "glorifica la violencia sexual".

Unos días antes ya habían surgido en redes sociales diversas denuncias sobre presuntos abusos por parte de Lindemann, después de que una joven irlandesa afirmara haber sido drogada después del concierto de Rammstein en la capital lituana de Vilna. La mujer relató que el cantante supuestamente montó en cólera después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales con él. Después comenzó a tener lagunas en la memoria, a pesar de que solo había ingerido un poco de alcohol, y al día siguiente despertó llena de moratones.

La joven afirmó que ha cursado una denuncia ante la policía lituana y manifestó el convencimiento de que una de las copas que se le suministraron en la fiesta contenía drogas.

Rammstein reaccionó el pasado domingo con un breve comunicado en el que la banda descartó que ninguno de los hechos narrados se hubiera producido en su entorno."No tenemos conocimiento de que se estén produciendo investigaciones oficiales al respecto", agregó el grupo.

Reventa de entradas en Alemania

Numerosos fans de Rammstein están tratando de revender sus entradas para los próximos conciertos de la banda alemana, envuelta en un escándalo de presuntos abusos sexuales, según informaron medios del país. Comenzó a ocurrir días antes del concierto de este miércoles en Múnich y de los espectáculos de esta semana en otras ciudades alemanas. Contrasta con lo que ocurría hasta la publicación de esas informaciones, ya que las entradas del grupo solían agotarse con meses de antelación.

En redes sociales como Twitter, donde el nombre de Rammstein y el de Till Lindemann son tendencia desde hace días, muchos usuarios expresaron su decepción ante las acusaciones de abusos contra el cantante, que han provocado un escándalo en Alemania. "He decidido vender mis entradas para Berlín. Lo hago con pesar porque me encantaba su música, pero no apoyaré un sistema de sexismo y abusos", escribía un usuario.

Otra seguidora expresa dudas ya que teme no poder revender las entradas que le han costado "un montón de pasta". "Pero en cualquier caso no voy a poder disfrutar del concierto", agregó, y expresó su rechazo a la idea de que algunos fans se estén "solidarizando con un perpetrador".