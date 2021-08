Valentino Rossi se viste de 'Dottore' para anunciar que va a ser padre

Valentino Rossi va a ser padre. El piloto italiano, que recientemente anunció que esta iba a ser su última temporada como corredor de MotoGP, hizo honor a su apodo de Il Dottore y se disfrazó de médico para la ocasión.

"Después de una esmerada visita, podemos comunicarles que Franci está embarazada! Esperamos una niña", anunció Rossi a través de sus redes sociales, en una foto en la que aparece con un estetoscopio junto a la madre.

A sus 42 años, Valentino emprenderá una nueva vida con no menos curvas que los circuitos de motos en los que se ha pasado los últimos 26 años.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀 pic.twitter.com/SkEysK7NUX