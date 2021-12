Úrsula Corberó deslumbra en el programa de Jimmy Fallon gracias a Madonna

La actriz española Úrsula Corberó, conocida a nivel internacional por La casa de papel, fue una de las invitadas la madrugada del jueves en el late night de Jimmy Fallon, uno de los más importantes en Estados Unidos.

La española encandiló a la audiencia gracias a una anécdota con Madonna de protagonista. "Estaba en Los Ángeles y viajaba a Madrid, pero tenía que hacer escala en Londres. Cuando entré en el avión, fui al baño y al volver a mi sitio me encontré con Madonna", comentó la actriz.

Tras esto, la reina del pop se acercó a la butaca de Corberó para felicitarla por su interpretación y reconocerse como una gran fan de La casa de papel.

"Intenté decir algo, pero no podía, ni una sola palabra. Y me dijo: ‘¿Estás bien? ¿Sabes quién soy?’ Fue muy vergonzoso", reconocía la española entre risas, que le dio a Madonna su teléfono móvil a petición de ella.

Varios minutos después, la reina del pop escribió a Corberó diciéndole que se había olvidado su pasaporte, permitiéndole llegar a Madrid.

Corberó compartía programa con Nicole Kidman y el cantante Stromae, pero las reacciones a su entrevista se cuentan por miles en redes sociales, a diferencia del resto de invitados.

En Twitter, donde el vídeo de la entrevista ya se ha hecho viral, la anécdota de Corberó acumula más de 10 mil retuits y más de 40 mil Me Gusta, siendo uno de los contenidos más exitosos en el perfil de The Tonight Show with Jimmy Fallon.