Unanimidad en las redes ante la "canallada" de Susanna Griso al monfortino José Manuel Parada

"Ningún humorista profesional se atrevería a publicar un vídeo tan salvaje y desalmado como este". Esta palabras de Kike García, del popular portal El Mundo Today, dan buena cuenta de la "canallada" que le ha hecho Antena 3 al monfortino José Manuel Parada. Más concretamente, ha sido Espejo Público el autor del clip de la polémica, en que se mofan de las "paradas de Parada" por los tanatorios a raíz de la muerte reciente de varios de sus amigos, siendo la última la de María Teresa Campos.

Ningún humorista profesional se atrevería a publicar un vídeo tan salvaje y desalmado como este. Qué pena me ha dado. https://t.co/0b2k0CVMB2

La falta de tacto en la narración, el tono burlón y las risas de Susanna Griso escuchando la pieza han causado la indignación general. No es para menos, ya que la misma el narrador llega a preguntarse: "¿Tiene Parada mala suerte o trae parada mala suerte?". "Todo a su alrededor está estirando la pata a un ritmo frenético", dicen en otro momento, para después surgerir que podría montar una funeraria.

Cibernautas anónimos, periodistas, streamers y youtubers están cargando contra este vídeo, ya viral, tachándolo de "cruel", "de mal gusto", "lamentable" o "vergonzoso", entre otros adjetivos.

Hay "sentidos del humor" que no termino de captar, más bien me producen vergüenza ajena. No le veo la gracia, debo ser rara https://t.co/EWNrzuwjYh