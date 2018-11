Una tremenda bronca agita 'Operación Triunfo'

Una tremenda bronca sacudió la academia de Operación Triunfo este lunes. La directora del programa, Noemí Galera, le leyó la cartilla a los concursantes y, para hacerles ver que su comportamiento estaba dando mucho que desear, les hizo llegar mensajes de Twitter en los que los fans los ponían a caldo.

Pero, ¿qué desencadenó esta situación? Pues la fiesta que tuvieron los triunfitos el sábado y que acabó con algunos episodios lamentables, como tirar libros por una ventana.

Como castigo, la dirección decidió retrasar media hora, hasta las 22.30 horas, la entrada a la habitación el domingo. Esta es la única parte en la que no hay cámaras ni micrófonos. Como respuesta, los concursantes amenazaron con hacer una huelga, en forma de sentada ante la puerta de la habitación y "privar" de contenidos al programa.

Y en estas llegó la bronca de Noemí Galera: "Esto es un programa de televisión y hay un equipo detrás que ama el programa y a mí la sensación que me da es que no amáis Operación Triunfo". En su duro discurso, la directora incluso fue más allá: "Si no estáis de acuerdo, la puerta está abierta; no nos toméis por gilipollas. Aprovechad el mes que os queda".