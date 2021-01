Kiko Rivera se sentó el domingo en el programa Deluxe para hablar sobre la relación que tiene con su madre, pero lo que nadie sospechaba era que iba a anunciar que tomará medidas legales si Isabel Pantoja no se ponía en contacto con él en menos de 24 horas. Había asegurado a Mila Ximénez que no iba a denunciarla porque no quería verla en prisión, ya que él pensaba que seguía teniendo antecedentes legales.

"Yo el miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y a mi madre. Poderes que cuando leí, casi me da un patatús porque podían hacer lo que les diese la gana. Ya están firmados", comenzaba diciendo. Entonces, elevó el tono para continuar: "Me comentan mis abogados que la mayoría de sus antecedentes están prescritos si ella ha firmado lo que tiene que firmar. Si no lo has firmado ‘corre y ve a firmarlo’ porque tienes 24 horas desde este momento para ponerte en contacto conmigo, como hijo, y si no es así voy a tener que tomar las medidas para pedirles cuentas de todo lo que hayan hecho a mi nombre", en refe rencia a su madre y a su tío Agustín. El discjockey añadía: "Me van a tener qué decir dónde está ese dinero porque por lo visto hay un dinero que ronda los 700.000 euros".

Isa Pantoja echa en cara a su hermano el tono de burla y que se haya dado cuenta ahora de cosas que pasó por alto

Madre e hijo no se hablan. "Yo no la voy a llamar. Ya no busco ni el perdón, busco la explicación. Yo no quiero que se solucione. Quiero que me explique. Y una vez que me explique, ya se verá", añadió Rivera.

De entrada, ve muy lejana una reconciliación: "Yo no quiero una persona así en mi vida", sentenció.

OJOS AZULES. En un momento de la entrevista, Kiko aseguró que la tonadillera llegó a pedir a la revista Hola! en abril de 2018 que modificase el color de los ojos de su hija para que se pareciesen a los de Francisco Rivera Paquirri. "Cuando fuimos al kiosko no dábamos crédito. Mi hija salía con los ojos azules, cuando no los tiene. Mi madre pidió que se los retocaran para poder decir que se parecían a los de mi padre y que ese fuera el titular", expresó a modo de ejemplo de los engaños de su progenitora.

POR FAVOR que la Pantoja obligó una revista a que pusieran los ojos azules a su nieta en la exclusiva de su bautizo para que se pareciera a los de Paquirri. ESTA MUJER ES ICÓNICA.#kikovuelve pic.twitter.com/jiVyzoUJHx — PIRATA 💫 (@PirataGH) January 25, 2021

CHABELITA. Kiko Rivera aseguró también que su hermana, Isa Pantoja, fue víctima de insultos y discriminaciones en Cantora. "Mi hermana ha sufrido mucho en Cantora, ahora la entiendo. Mi madre debería haber sacado la cara por ella y no solo eso, sino que ha ido hablando mal de ella con compañeros".

Isa Pantoja no estaba conforme. "¿Ahora se da cuenta mi hermano de todas las cosas que ha pasado por alto?", preguntó con un tono de decepción. "Vi a mi hermano con mucha fuerza y con un tono de burla que no me gustó", recalcó. "Una cosa es el tema económico y otra cómo ha sido mi madre como madre", aclaró.