El tranquilizador mensaje de Martín Barreiro a sus seguidores: esquivará el quirófano de momento

Martín Barreiro (Lugo, 1977) se encuentra de baja a causa de una hernia discal. Hace unos días explicó a sus seguidores el por qué de su ausencia de la pequeña pantalla: "Llevo semanas con dolor intenso, me dicen que me va a tocar operar", indicó en sus redes sociales, al tiempo que expresaba su deseo de "no caer en el desánimo" pese a la perspectiva de tener que pasar por el quirófano.

Su publicación suscitó una avalancha de mensajes de apoyo, a los que ahora ha respondido el meteorólogo lucense. "Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo. Estoy abrumado e ilusionado", ha escrito en sus cuentas de Twitter e Instagram, justo antes de transmitir a sus seguidores las novedades sobre su estado de salud. "¡Tengo buenas noticias! Los expertos consideran, teniendo en cuenta las pruebas que me he estado haciendo, que la operación puede esperar, por ahora. ¡Estoy haciendo rehabilitación!", relató con optimismo.

Y es que, aunque reconoce que todavía sufre dolor, sus sensaciones le animan a ser positivo. "Parece que va cediendo. ¡Espero estar pronto a tope! Miles de gracias de corazón", escribió también, en un post que termina con una desenfadada postdata: "Por cierto, me he afeitado".