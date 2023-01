Del Toro y 'Argentina, 1985' triunfan en los Globos de Oro de Spielberg

Guillermo del Toro con Pinocchio y Santiago Mitre con Argentina, 1985 se coronaron este martes en la 80ª edición de los Globos de Oro celebrada en Los Ángeles, unos premios que celebraron a la diversidad y a Steven Spielberg.

Con una gala televisada llena de estrellas de Hollywood, el Bevery Hilton de Los Ángeles presenció la edición más diversa de los Globos de Oro desde con estrellas asiáticas, negras y latinas a la cabeza de la ceremonia, quienes durante sus discursos expresaron lo duro que había sido hacerse un espacio en la industria hollywoodense.

Todo ello después de que los premios estuvieran a punto de desaparecer, tras dos años en los que se han enfrentado a numerosas críticas y boicots, con acusaciones de corrupción y falta de diversidad racial entre sus integrantes, tema que los organizadores enfrentaron esta noche con humor y constantes burlas.

Gary Ungar, Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Patrick McHale y Corey Campodonico posan con su galardón. CAROLINE BREHMAN (EFE)

El cómico afroamericano Jerrod Carmichael, presentador de la gala, fue el primero en recordar que los premios del año pasado no se transmitieron en televisión "porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no tenía ningún miembro de raza negra hasta que George Floyd murió".

Los premios celebraron a la diversidad, con un Guillermo del Toro exultante al recibir el premio a la mejor película de animación. "Estoy feliz de estar en persona, algunos ya están borrachos y ¿qué puede ser mejor? Es un año increíble para el cine", dijo el mexicano, que en 2018 se convirtió en el tercer director latino en conseguir el galardón de mejor director con The Shape of Water en estos premios considerados la antesala de los Óscar.

El director Santiago Mitre, con su premio. CAROLINE BREHMAN (EFE)

En uno de los discursos más emotivos de la noche (con permiso de Volodímir Zelenski, que intervino a través de un vídeo), el cineasta argentino Santiago Mitre de Argentina, 1985, Globo de Oro a la mejor película extranjera, celebró –acompañado del protagonista de la cinta, Ricardo Darín– la importancia de seguir luchando por la democracia.

"Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando", dijo sobre la película que sigue el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de 1980.

Pero si hubo un protagonista de la noche fue el cineasta Steven Spielberg y The Fabelmans, el drama autobiográfico inspirado en su niñez y juventud. Logró el galardón a la mejor película dramática y el del mejor director.

El director Steven Spielberg con sus galardones. CAROLINE BREHMAN (EFE)

"Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años", reconoció el cineasta sobre la cinta que retrata con nostalgia los primeros años de vida.

The Banshees of Inisherin de Martin MacDonagh fue la cinta más premiada de la noche al conseguir el premio a la mejor película de comedia o musical, así como los de mejor actor de comedia o musical para Colin Farrell y mejor guion para el angloirlandés Martin McDonagh, también director.

Peter Czernin, Colin Farrell, Martin McDonagh, Kerry Condon, Brendan Gleeson, Graham Broadbent y Barry Keogha. CAROLINE BREHMAN (EFE)

Everything Everywhere All at Once tuvo dos premios en una noche en la que Cate Blanchett y su papel en Tár fue reconocida como la mejor actriz dramática y Austin Butler el de mejor actor dramático, por su papel en la cinta biográfica Elvis.

Michelle Yeoh recibió el premio a mejor actriz de comedia o musical por Everything Everywhere All at Once y en su discurso recordó lo difícil que fue conseguir un papel protagónico durante su carrera al ser una mujer malaya de origen chino. "Los Daniels (los directores) tuvieron el coraje de hablar de una mujer inmigrante asiática", aplaudió.

Tyler James Williams, Chris Perfetti, Janelle James, Quinta Brunson, Lisa Ann Walter, Sheryl Lee Ralph y William Stanford Davis. CAROLINE BREHMAN (EFE)

El desfile de nacionalidades prosiguió cuando el compositor indio M.M. Keeravani derrotó a las súper estrellas de pop Lady Gaga, Taylor Swift y Rihanna, al ganar el premio a mejor canción original por su trabajo Natuu Natuu de la película RRR.

En cuanto a las mejores producciones televisivas del año, las series Abbott Elementary y The White Lotus fueron las más premiadas, con tres y dos galardones respectivamente, incluidos los de mejor serie de comedia o musical y mejor miniserie.

Eddie Murphy, con su premio. CAROLINE BREHMAN (EFE)

Y House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, ganó el Globo de Oro a la mejor serie dramática en una noche en la que Zendaya recibió el premio a la mejor actriz de serie dramática por la segunda temporada de Euphoria y Kevin Costner el de mejor actor de serie dramática por Yellowstone.

También fueron reconocidas con distintos premios las producciones The Bear, Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Ozark, The Dropout y Black Bird.

Por su parte, el productor Ryan Murphy recibió el premio Caroll Burnett a la diversidad y confesó que "es difícil ser parte de la comunidad LGBT en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo".

"Por eso para los niños que nos ven hoy les enseño a MJ Rodriguez, Billy Porter y Jeremy Pope como ejemplos de lo que es posible", expresó en una noche en la que se homenajeó la carrera del actor Eddie Murphy.

Listado completo de los ganadores en la 80 edición de los Globos de Oro

CINE

Mejor película dramática: The Fabelmans de Steven Spielberg

Mejor película de comedia o musical: The Banshees of Inisherin de Martin MacDonagh

Mejor actor de drama: Austin Butler por Elvis

Mejor actriz de drama: Cate Blanchet por Tár

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell en The Banshees of Inisherin

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por Everything everywhere all at once

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por Everything everywhere all at once

Mejor actriz secundaria: Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Mejor director: Steven Spielberg por The Fabelmans

Mejor guion: Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin

Mejor Banda Sonora Original: Justin Hurwitz por Babylon

Mejor canción original: Naatu Naatu por RRR

Mejor película animada: Pinocchio de Guillermo del Toro

Mejor película extranjera: Argentina, 1985 (Argentina)



TELEVISIÓN

Mejor drama: House of the Dragon

Mejor serie de comedia o musical: Abbott Elementary

Mejor miniserie: The White Lotus

Mejor actor de serie dramática: Kevin Costner por Yellowstone

Mejor actriz de serie dramática: Zendaya por Euphoria

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson por Abbott Elementary

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actor secundario de serie televisiva: Tyler James Williams por Abbott Elementary

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Julia Garner por Ozark

Mejor actriz de miniserie: Amanda Seyfried por The Dropout

Mejor actor de miniserie: Evan Peters por Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor actor secundario de miniserie: Paul Walter Hauser por Black Bird

Mejor actriz secundaria de miniserie: Jennifer Coolidge por The White Lotus

PREMIO Cecil B. DeMille: Eddie Murphy