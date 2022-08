Tormentosa ruptura de Esther Doña y el juez Pedraz una semana después de anunciar su compromiso

Santiago Pedraz y Esther Doña ya no son pareja. Tan solo unos días después de anunciar su compromiso en una exclusiva en ¡Hola!, la misma revista publica ahora su ruptura, que no parece muy amistosa. ¿Cómo es posible que hayan pasado de la boda al desamor en tan poco tiempo? Los dos han dado su versión, en lo que se ha convertido en un cruce de reproches que ha saltado de la prensa del corazón a la generalista.

Al parecer, las acarameladas fotos de su compromiso se hicieron el pasado julio en Menorca y, según confiesa ahora el magistrado, tres días después la mediática pareja puso punto y final a su romance. Y aunque la viuda del marqués de Griñón sabía que ¡Hola! iba a publicar la exclusiva el 24 de agosto, mantuvo la ruptura en secreto, de manera que Santiago Pedraz se topó con la sorpresa en los quioscos y se puso en contacto con la revista para revelar que no estaban juntos desde el 12 de agosto.

La revista asegura que ninguno de los dos cobró dinero por la entrevista, que fue gestionada por la modelo y empresaria, por lo que el juez creyó que sería ella también la que detendría su publicación. Pero, según asegura ¡Hola!, ella incluso intentó que se adelantase.

"No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella. Jamás voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó. Por eso me planté y rompí y por eso no me voy a mover", asegura el magistrado de la Audiencia Nacional, que añade: "Ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste".

Por su parte, Doña asegura que no detuvo la exclusiva porque confiaba en una reconciliación. "El sábado día 20 de agosto recibí un mensaje por WhatsApp de Santiago diciéndome que la relación se había terminado. Por supuesto, no me lo tomé en serio. Le llamé por teléfono, pero fue imposible la comunicación. Después de ser una mujer comprometida y los dos en edades adultas, no me creo el romper una relación con un simple mensaje de WhatsApp de dos líneas. Esto tendremos que hablarlo", asegura ella.

La boda habría sido la tercera tanto para el juez Pedraz, de 64 años, como para la modelo y empresaria, de 43. Llevaban un año de relación.