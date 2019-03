Toño Sanchís, en 'Land Rober': "A Belén Esteban debería haberle robado"

Toño Sanchís, el polémico exmánager de Belén Esteban, se ha refugiado en Galicia para escapar de la presión mediática. Y fue aquí donde ofreció su primera entrevista tras perder en una subasta el chalé en el que todavía seguirán viviendo su mujer y sus hijos hasta abril y que le servirá para pagar a la colaboradora televisiva.

En concreto, el que fuera cantante de Los Inhumanos acudió al plató del Land Rober Tunai Show, donde, como no podía ser de otra forma, habló de Esteban: "Debería haberle robado; así al menos tendría un millón".

Sanchís, que se vistió de mariscador, aseguró no cobraría por esta entrevista pese a que, según dijo, le pagarían "mucho dinero" por estar en un plató de televisión.

"Hace ocho años vine a un concierto y me enamoré de la gente"

El que fuera mánager de la ex de Jesulín también explicó por qué eligió Porto do Son para refugiarse. "Hace ocho años vine a un concierto y me enamoré de la gente. ¿Cómo no voy a volver? A donde no vuelvo es a Telecinco", sentenció.

Su presencia junto a Roberto Vilar causó gran expectación y este viernes muchos medios especializados en el corazón se hacía eco de sus palabras. Además, la audiencia volvió a situar a Land Rober como lo más visto de los jueves en Galicia, con un 17,8% de cuota tras reunir a 143.000 espectadores.