Toñi Moreno le dedica el mensaje más tierno a su hija Lola

Toñi Moreno celebra este 21 de febrero el primer mes de vida de su pequeña Lola. Una feliz noticia que ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram.

Tremendamente emocionada, la presentadora de Mujeres y Hombres y viceversa ha subido una imagen de su mano mientras su bebé le agarra uno de sus dedos. Una tierna instantánea que ha derretido por completo a todos los fans de Toñi



"Hoy hace un mes que llegaste a mi vida para cambiarla por completo. Me has enseñado que el AMOR es lo único, que la felicidad está en despertarme cada mañana y verte en mi cama desparramada (no sé si hago bien, pero me encanta que durmamos juntas ) ... y que el tiempo ahora no es oro, es VIDA", comienza escribiendo Toñi

Y es que esta maternidad ha dado un giro de 180 grados a su vida: "Hoy hace justo un mes que volcaste todas mis prioridades, y te convertiste en la única. Gracias por elegirme mi amor como tú mamá ... Aún hoy, me queda grande esa palabra... pero espero aprender a tu lado. Te amo. Con todo mi ser. Te amo".