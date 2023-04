"Todos duermen y yo limpio"

Ya han pasado más de dos décadas desde que David Beckham reconociese en una entrevista para la televisión británica ITV que padecía un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Por aquel entonces confesaba: "Todo debe estar ordenado en línea recta. Cuando meto los refrescos en la nevera, deben ser números pares, si son impares quito uno y lo meto en un armario distinto. Si voy a un hotel, antes de relajarme tengo que poner todos los panfletos y los libros que haya en la habitación dentro de un cajón. Todo debe estar impecable", comentaba algo ruborizado.

Ahora, a sus 47 años y ya retirado de los terrenos de juego, el futbolista inglés, ha vuelto a hablar de esta patología en su documental que protagonizará en Netflix, donde, entre otras cosas, destaca la cantidad de horas que pasa limpiando y ordenando su casa antes de ir a dormir o el estricto protocolo que sigue cada noche alineando los interruptores de la luz. "Es raro, lo se", reconoce.

"El hecho de que cuando todos están en la cama yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la configuración correcta, me aseguro de que todo esté ordenado. Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos y, ya sabes, tazones", confesaba el astro.

"Es agotador dar vueltas alrededor de cada vela. Recorto las mechas de las vela y limpio el cristal. Lo que más odio es el humo del interior de la vela", continuaba relatando el exjugador del Real Madrid o Manchester United.

Es en ese momento cuando interviene Victoria, no para quejarse de las excentricidades de su marido, sino para subrayar que ella siempre le amará tal como es. "Eres perfecto y aprecio todo lo que haces", le dirige."¿Por qué suena tan sarcástica siempre que dice eso?", replica un escéptico David. Y es que el futbolista reconocía que este trastorno obsesivo le afecta también a nivel familiar y en ocasiones discute con Victoria porque no es fácil convivir con una persona con tantas manías y exigencias como las del crack inglés. En un momento del avance, incluso se ve a Beckam discutiendo con Victoria por dejar la sal fuera en un momento dado. "Limpio muy bien la cocina, no creo que mi esposa lo aprecie tanto, la verdad", admite a las cámaras.

Nathy Peluso crea una colección de moda para todos los cuerpos

Tan solo una semana después de lanzar la canción Tonta, Nathy Peluso debuta como diseñadora de moda con una colección con la que reivindica que "nadie tiene un cuerpo perfecto, la diferencia es mucho más divertida y no deberían importar tanto los cánones", confiesa. Para la argentina, "la moda es un vehículo de expresión muy potente para los artistas" que les ayuda a "vestir" sus "actitudes".

Esta nueva faceta, con la firma Desigual, se une al lanzamiento inminente de un nuevo disco "cargado de canciones diferentes que son todo un mundo" y con las que se atreve también a producir, por lo que asegura que "ahora mismo estoy viviendo la apertura de un momento súper potente en mi vida", dice la artista.