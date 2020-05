"Todos los cayetanos son bastardos", el 'me gusta' más polémico de Isco

Es difícil contentar a todo el mundo y más en las redes sociales. De ello puede dar buena cuenta Isco Alarcón, jugador del Real Madrid.

El futbolista dio me gusta a una publicación del rapero Rayden en la que mostraba una camiseta que había adquirido con el lema ACAB. Estas iniciales suelen estar ligadas a la Policía (All Cops Are Bastards), pero no era el caso.

En esta ocasión el mensaje iba dedicado al grupo de manifestantes del Barrio de Salamanca, bautizados como cayetanos. Dejando así el lema resultante: All Cayetanos Are Bastards.

REACCIONES. La interacción de Isco ha causado toda una avalancha de reacciones. La gran mayoría de ellas se muestran a favor de que el futbolista pueda pensar y expresar libremente sus ideas.

No obstante, un pequeño grupo de seguidores del Real Madrid han comenzado a increparle, proponiendo incluso el silbarle en el próximo encuentro que juegue el conjunto blanco con público.

Sea como sea, a Isco no parece importarle demasiado el ruido, pues mantiene su like a Rayden.