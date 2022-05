Kate Moss, sobre Johnny Depp: "Él no me tiró por las escaleras"

LA MODELO británica Kate Moss testificó este martes en el juicio por difamación que enfrenta desde hace días a Johnny Depp y a su exmujer Amber Heard. En una breve declaración por videollamada desde Inglaterra, la expareja del actor negó un supuesto hecho de violencia cuando salían en los años 90.

Benjamin Chew, uno de los abogados del equipo legal de Depp, llamó a Moss como testigo y la interrogó sobre un hecho en particular que sucedió durante unas vacaciones con el actor en Jamaica. "Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor", relató Moss al jurado que estaba escuchando su testimonio desde un tribunal de Fairfax, Virginia.

Luego dijo que Depp regresó corriendo para ayudarla. "Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica". Cuando se le preguntó si Depp alguna vez la empujó por las escaleras, respondió que "no". "Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras", sentenció. Su testimonio duró menos de cinco minutos y la modelo no fue interrogada.

Moss, exnovia de Depp, fue mencionada por Heard a principios de este mes cuando subió al estrado, mientras relataba un supuesto altercado con Depp en la que estaba presente también su hermana, Whitney Henriquez, ocurrido en marzo de 2015.

Mientras repasaba una escena de abuso que, contó, vivió con Depp, Heard dijo tener constancia de que su expareja había ejercido violencia física contra la modelo mientras eran pareja. Mientras relataba un supuesto hecho de violencia entre ellos en una escalera, dijo: "Simplemente, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras".

Moss y Depp terminaron en el año 1998 después de cuatro años de un turbulento romance.

El actor de Piratas del Caribe testificó que su "objetivo es la verdad" mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que está siendo televisado en vivo a través de varios medios. Unas sesiones que están dejando estampas surrealistas como la vivida en la jornada de este martes cuando una mujer irrumpió con un bebé en el salón declarando que Johnny Depp era el padre de su hijo: "Johnny, te amo, nuestras almas están conectadas", dijo espontánea y cuando la estrella de cine se giró para saludar a la fan, la mujer levantó al niño le dijo al actor que él era el padre de su hijo. "Este bebé es tuyo", aseguró.

Depp está demandando a su exesposa por 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en el que no lo nombra, pero se describe a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico". Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando 100 millones de indemnización.

Por otra parte, en noviembre de 2020, Depp perdió su demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide The Sun por llamarlo "golpeador de esposas".

La juez del caso, Penney Azcarate, programó los argumentos de cierre de este mediático juicio para este viernes.