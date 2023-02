La tiktoker agredida por su marido en un directo revela que este le dio "dos palizas"

El joven detenido por agredir a su mujer en un directo en TikTok se sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Soria el 21 de febrero, después de que en el juicio rápido celebrado este miércoles no se haya conformado con la acusación de la Fiscalía y no haya sido posible dictar sentencia.

La presunta víctima, que exculpó en todo momento al acusado, reconoció días después de ser golpeada por su marido en pleno directo que este le propinó "dos palizas".

El juicio rápido del miércoles se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La Fiscalía ha pedido un año de prisión por un delito de maltrato de los artículos 153.1 y 153.3 y la privación del permiso para portar armas durante tres años, además de la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima durante el mismo periodo de tiempo.

Rechazo masivo a la agresión machista

En el vídeo, que desde el pasado sábado se hizo viral en las redes sociales, se podía observar cómo la tiktoker Simona recibía una fuerte bofetada mientras se encontraba conversando en directo junto a tres jóvenes.

Tras la agresión, la víctima manifestó que la había golpeado su padre, algo que no se creyeron los usuarios de redes sociales. "Ya estaba enfadado de antes porque había respondido a unas preguntas que no le han gustado", explicó la joven ante el estupor y el rechazo de los otros tres participantes en el directo, un malestar que se extendió de forma masiva en todo el país.

Estoy en shock. Alguien le da una hostia a la chica en pleno directo y ella dice que es su padre, pero parece que es su pareja porque le llama "cariño". Si estás viviendo una situación así, sea tu padre o tu pareja, eres una víctima de violencia y debes salir corriendo de ahí. pic.twitter.com/uRPuLC8ogm — Gema MJ (@gmaemejota) January 28, 2023

En un directo posterior, Simona reconoció que era su pareja quien la había abofeteado e incluso participaron en un vídeo conjunto en el que intentaron explicar que la agresión estaba pactada para "ganar dinero" y "fama".

tanto si ha sido coaccionado por él para decir esto como si realmente lo hicieron para ganar notoriedad… absolutamente devastador. 😔



(lo acabo de screenshotear hace apenas 5 minutos) https://t.co/zPz4LJn6Sw pic.twitter.com/y6FyaEaUkd — David Polo (@elMoltisanti) January 29, 2023

En la mañana del martes, la pareja se personó en dependencias de la Comisaría provincial de Soria para comunicar que, a raíz de ese video y por el alcance que estaba teniendo, estaban recibiendo muchas amenazas e insultos.

Ante la presencia del joven y tras las indagaciones de los agentes, la Policía arrestó al hombre como presunto autor de la agresión.

Sin medidas de protección para la víctima

El Juzgado ha dado un plazo de tres días a su abogado para que presente escrito de defensa ante el Juzgado de lo Penal, que ahora asume la competencia para celebrar el juicio.

En la vista del miércoles, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, una opción que también ha elegido la víctima, quien además ha renunciado a cualquier medida de protección, a contar con asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense.

A pesar de ello, la Fiscalía ha reclamado, como medida cautelar hasta la celebración del juicio, una orden de protección, solicitud que el Jugado ha denegado.

Ha argumentado en este sentido que "con los datos disponibles hasta ahora no se aprecia que concurra una situación objetiva de riesgo" para ella y que "desde que sucedieron los hechos (hace cuatro días) el matrimonio ha seguido conviviendo".

Simona, a la salida de los juzgados: "No nos vamos a separar"

El juez ha expuesto que el investigado carece de antecedentes penales y que la mujer no ha formulado denuncia contra su marido. Ha añadido que, en la declaración como perjudicada, ha pedido que no la separen de él y que tampoco separen a su hijo de dos años de su padre. Y precisamente en esos mismos términos se pronunció ante los medios a la salida de los juzgados, de los que salió de la mano de su pareja y donde explicó que "no hay maltrato" y que por toda esta polémica casi pierde a su familia. "Ha salido absuelto y todo está bien. Gracias por todo, de verdad. Lo importante es que estamos juntos, ya está. No nos vamos a separar", declaró Simona al programa En boca de todos en unas declaraciones recogidas por 20 Minutos.

Fuentes del TSJCyL han detallado que para la orden de protección se precisan dos requisitos: que haya indicios de la comisión de un delito, que sí se aprecia en este caso, y que haya una situación objetiva de riesgo, algo que el juez no ve.

Sin embargo, la propia Simona reconoció, en medio del revuelo por la agresión, que su marido le propinó "dos palizas". Lo hizo en otro directo, en el que además trató de justificar a su marido explicando que esas dos palizas de produjeron "cuando él ha visto algo, ha visto cosas".