"La tienda es el corazón de Zara"

La revista HOLA! reproduce esta semana la entrevista que el Wall Street Journal Magazine hizo a finales de agosto a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. La publicación española le dedica su portada y hace un despliegue de ocho páginas haciéndose espejo de la entrevista que había hecho la revista norteamericana, que arrancaba preguntándose por el secreto de la compañía de Arteixo para ser una multinacional.

El reportaje de Elisa Lipsky Karaz comienza con una descripción del lugar donde ejerce su labor la hija de Amancio Ortega: "Alrededor de una mesa compartida de estilo industrial, con sillas giratorias estándar de color negro. A unos cuantos metros de distancia, en esta oficina blanca, luminosa y diáfana, ubicada a las afueras de A Coruña, se encuentra otro escritorio del mismo estilo y mismo tipo de silla, la que utiliza su padre, Amancio Ortega".

Marta Ortega ha llegado a ese lugar partiendo de la planta baja. La empresaria, de 37 años recuerda sus inicios en un puesto de ventas en la tienda londinense de King"s Road tras graduarse en la universidad. "La primera semana de trabajo en Zara pensé que no iba a sobrevivir, pero luego desarrollas una especie de adicción a la tienda. Es el corazón de la empresa".

Ese interés le lleva a afirmar que no planea entrar formalmente en el liderazgo de la compañía y que preferiría quedarse "cerca del producto" para continuar en la senda que abrió su progenitor.

La revista presenta a Marta Ortega como una madre al uso que deja a sus niños en la escuela cada mañana para ir a la sede de la empresa, donde se reúne con "altos mandos de la compañía alrededor de una mesa para analizar los ránkings de las prendas más vendidas en el mundo". Ella tiene claro que el secreto de su compañía reside en dejarse asesorar. "No se trata de una persona haciendo un buen trabajo. Somos un equipo. Mi padre nunca fue el mejor en nada en particular, pero fue el mejor en encontrar a la mejor persona para hacer cada cosa".

La empresaria no tiene un puesto concreto en el organigrama. Se muestra cercana a la plantilla y remarca que no hay jerarquía en la estructura.

"Obviamente somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande: no sé nada sobre las grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellas. En nuestro trabajo diario no es algo sobre lo que nos preocupemos", agrega.

La empresaria destaca que el principal acierto de su padre ha sido rodearse de las personas idóneas para cada puesto de trabajo

Asegura en la entrevista que visita tiendas de Zara "casi semanalmente" como parte de una labor variada en la que "ayuda a supervisar diseños de ropa de mujer y merchandising, así como gestionar la imagen de la marca", comenta la periodista del magazine estadounidense.

El diario estadounidense destaca que la empresa no publica anuncios impresos, sino que se apoya en sus propias tiendas y en las redes sociales para las cuestiones de márketing, a lo que se suma la compra de propiedades en zonas de lujo y el uso de catálogos "comparables en tono y pedigrí" a los de la alta costura.

Para la empresaria coruñesa, el hecho de que la sede central de Inditex haya permanecido tan cerca de A Coruña "ha sido parte del éxito de la firma" porque ofrece una perspectiva diferente a la que se puede tener al estar asentado en un lugar donde se acumulan muchas compañías.