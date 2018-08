Terelu Campos se someterá a una doble mastectomía

La comunicadora Terelu Campos está decidida a someterse a una doble mastectomía. Así lo ha confesado este miércoles en una entrevista concedida en la revista ¡Hola!. En ella, asegura que se trata de una decisión muy meditada y que no ha tomado durante los últimos días a la ligera.

La hija de María Teresa Campos se muestra convencida para dar el paso porque la alternativa "serían 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas". A lo que añade, "¿quién me asegura a mí que después no me vuelva a aparecer otro tumor?".

En la entrevista en exclusiva de este miércoles confiesa que su mayor tranquilidad sería "no transmitirle genéticamente la enfermedad" a su hija, Alejandra Rubio, que acaba de cumplir 18 años. "Quiero que esté un poco alejada de todo esto. Que ponga un poco de distancia de por medio. Es una niña, estamos en verano y tiene que disfrutar de la vida", dice Campos.

Además, la colaboradora de Sálvame afirma que piensa someterse a todas las intervenciones quirúrgicas en España. "Tenemos médicos buenísimos", relata.