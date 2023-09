Terelu Campos: "Ahora solo quiero desaparecer"

Terelu Campos reapareció este sábado en redes sociales tras varios días de silencio tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, el pasado martes debido a una insuficiencia respiratoria. La colaboradora publicó en Instagram varias fotografías junto a su progenitora en Instagram, acompañadas de un mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores: "Ahora solo quiero desaparecer".

"¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente. ¡Estoy desolada! No sé cómo voy a ser capaz de no verla , acariciarla , mimarla y sobre todo amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado", escribió Terelu Campus en la plataforma social.

Tras romper su silencio a través de Instagram, el programa Fiesta se puso en contacto con Terelu, pese a que, como mencionó el reportero Kike Calleja, aún tiene "800 mensajes sin responder". Una de las personas que pudo hablar con ella fue su hija, Alejandra Rubio, que mencionó en su reaparición televisiva tras la muerte de su abuela, que están viviendo "unos días de locura".

Durante el programa, Rubio comentó a los colaboradores que no se esperaba ese mensaje por parte de su madre y que habló con ella para saber cómo estaba después de publicar un texto tan sombrío. "Es lo que quería hacer yo. También tengo derecho a desahogarme. No me juzgues" afirmó que fueron las palabras de Terelu, reconociendo que está en su derecho de decir lo que necesite para afrontar la situación: "yo no la juzgo, ella puede poner lo que quiera".

Por su parte, Alejandra Rubio se mostró fuerte a la hora de hablar sobre Campos y matizó que "le toca estar entera" para afrontar la situación y apoyar a su progenitora y a su tía Carmen Borrego, ya que era su abuela, pero para ellas era su madre.

Además de su hija, fueron muchos los seguidores de la presentadora los que mostraron su preocupación a la malagueña debido al contenido de su mensaje. "Poco a poco y piensa que siempre podrás sentirla. Háblale desde dentro y aunque ahora no lo creas, el tiempo ayuda a sobrellevar. Recuérdala y estará siempre contigo", comentó la cantante María del Monte.

"Ella quiere que no sufras, así que mucha fuerza, mucho ánimo y mi abrazo infinito", escribió la periodista Marisa Martín Blázquez, con la que tanto Terelu como María Teresa Campos han trabajado en más de una ocasión.

Durante el ingreso de la presentadora antes de su fallecimiento se vio a Terelu muy triste y desencajada en todo momento. La propia presentadora declaró ante la prensa que había sido un año muy difícil. "Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotros a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo. De casi un año", afirmó.

María Teresa Campos llevaba un año apartada de los medios de comunicación debido a su delicado estado de salud. El pasado domingo, la malagueña ingresó en la Fundación Jiménez Díaz debido a una insuficiencia respiratoria aguda que provocaría su fallecimiento el pasado martes.