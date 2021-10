Marta Riesco ni confirma ni desmiente ser la amante de Antonio David Flores

Marta Riesco se ha convertido, involuntariamente, en una de las protagonistas de la crónica rosa después de que en los últimos días diferentes medios de comunicación la hayan señalado directamente como la tercera en discordia en la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno.

Según apuntan varios programas y colaboradores, el ex de Rocío Carrasco y la periodista de El programa de Ana Rosa mantendrían una relación que va más allá de la amistad desde hace más de un año y medio y habrían sido pillados en actitud cariñosa tanto en Madrid como en Málaga, insinuando además que habría testigos y pruebas gráficas de esta presunta relación sentimental.

Cansada de estar en el punto de mira, la reportera Marta Riesco regresó este lunes a la pantalla y rompió su silencio a través de un comunicado, escrito en primera persona y leído por Ana Rosa Quintana, que mostró todo su apoyo a su reportera y denunció que no hay derecho a que se hunda la vida de una tercera persona con las informaciones que se han dado en los últimos días.

"Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión. Mi trabajo me avala, mis reportajes, mis exclusivas durante años, y todo esto ha quedado en un segundo plano estos días", comenzó leyendo la presentadora en boca de Riesco, que ha querido recordar a "algunos compañeros de profesión que han aludido a mí desde un ámbito privado, que no soy un personaje público".

"No quiero entrar en temas personales. Si entro me acusarán de lo que digo y si no lo hago me acusarán de que callo", confesó la reportera, lamentando que "directa o indirectamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación y durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente".

Reivindicando su trabajo de periodista, Marta resaltó que tras "acabar el trabajo de fin de carrera, he trabajado en diferentes medios de televisión hasta llegar a donde estoy. El sueño de mi vida era trabajar en El programa Ana Rosa y lo he conseguido". Por eso, no ha dudado en pedir "seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones", antes de agradecer "el cariño y el apoyo" de sus compañeros.

Un escueto comunicado en el que Marta Riesco no confirmó ni desmintió su presunta relación con Antonio David Flores y tras cuya lectura la reportera continuó con su trabajo, conectando en directo desde la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales.

MISS FEA. Marta Riesco saltó a la pequeña pantalla en 2006 en el programa Aquí hay tomate, donde quedó como segunda finalista de Miss Fea. Previamente, la segoviana había desfilado para Miss España representando a su provincia, pero no superó la primera fase y fue descalificada en la primera eliminatoria.

Más tarde, en 2011, se convirtió en la líder del grupo I-Legal, junto a otras cuatro jóvenes, con el que buscaban representar a España en Eurovisión. Tampoco pasó el primer corte y solo obtuvo 1.965 votos de los internautas.