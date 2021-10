Tensión entre Pepe Rodríguez y Eduardo Navarrete: "No me van a ver por sus restaurantes"

La última entrega de MasterChef Celebrity 6 estuvo plagada de momentos de tensión, con el diseñador Eduardo Navarrete como principal protagonista. Y es que el concursante atacó con un hiriente comentario a uno de los jueces, Pepe Rodríguez, que se había ofrecido a regalar a Juanma Castaño una de las prendas del modisto. "Precio para todos los públicos. No como sus restaurantes, que he estado mirando y no me van a ver por allí, claro", espetó el alicantino.

"¿Te parecen caros?", le preguntó sorprendido el chef, a lo que Navarrete contestó: "Bueno, algo he oído, algo he oído Pepe".

El reputado cocinero no se dejó amilanar y contratacó. "Oye, ¿cuánto valen tus prendas?", le preguntó, a lo que el diseñador respondió que tiene camisetas por 50 euros y vestidos que llegan hasta los 800. "¿Un vestido 800 euros?", subrayó el chef. "Perdona, alta costura, cosido a mano, y horas. No como vosotros, que le dais la vuelta al solomillo, decís que se come poco hecho y ya está listo", fue la ofensiva réplica del modisto, para sorpresa de todos los presentes.

La respuesta de Pepe Rodríguez fue rotunda: "Si es que a lo mejor te falta todavía meterte en una cocina profesional para que valores lo que hay detrás, y detrás de un gran restaurante para que justifique el precio. Yo jamás diría que una prenda es barata o cara, jamás, porque habrá un esfuerzo detrás, una creación, que valdrá lo que tenga que costar".

Navarrete también tuvo un momento tenso con David Bustamante. El cantante se enfadó visiblemente después de que el diseñador cogiese el delantal blanco que lo salvaba sin pensar en los demás. "Tienes mucha caradura", espetó el cantante, que había acabó siendo uno de los candidatos a ser expulsado pese a ser uno de los mejores, como le dijeron los jueces. Bustamante no dejó de repetir que era una "injusticia" y Navarrete dio también su opinión: "Si ellos consideran que debo ir a la prueba de expulsión, voy. Pero si David no suelta el delantal... Pues póntelo y tira adelante con tu decisión".