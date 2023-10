Tensión con Bertín Osborne al preguntarle por su paternidad: "¡No voy a hablar, vale ya!"

Bertín Osborne protagonizó un momento de tensión en la noche de este jueves, durante su reaparición en público después de que algunos medios publicasen que retiraba la ayuda económica a la madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén, a la que además habría exigido la realización de una prueba de paternidad.

El cantante acudía a la entrega de los premios solidarios Ciudad de Sevilla, que reconocían a uno de sus mejores amigos, José Luis López El Turronero. Finalmente este no pudo acudir por los retrasos en el Ave entre Madrid y Sevilla, por lo que fue Bertín quien recogió el galardón.

A su llegada los reporteros presentes quisieron obtener sus declaraciones y él reaccionó airadamente, abriéndose paso a empujones: "Ay, perdón, ¿te quieres quitar del medio?", interpeló a uno de los reporteros. "No voy a hablar con nadie, ¡vale ya!", espetó después ante la insistencia de los presentes.

#VÍDEO | Bertín Osborne reaparece mostrando su peor cara: "¡No voy a hablar con nadie! ¡Vale ya!" https://t.co/zSmJakslZn pic.twitter.com/6gf1RnaKCn — CHANCE (@CHANCE_es) October 20, 2023

Una vez recogido el premio en nombre de su amigo, Bertín Osborne sí se acercó a los medios para aclarar la situación. "Me ha pillado, José, he venido zumbando, tampoco se puede llegar aquí, que os pongáis todos delante y no dejéis entrar a la gente", justificó.

Los reporteros le preguntaron si la tensión se debía a la disputa con su expareja. "No, qué coño, estoy fenomenal, un momento complicado porque llegaba tarde no sé si estaba el primero, el quinto o el último", respondió. Aunque no quiso hablar más sobre su posible paternidad y los problemas con Gabriela Guillén: "No, no, no pienso hablar del tema".