"Tenía claro que sería profe de lengua o drag"

DOMINA como nadie los flashes y los escenarios, algo que no es de extrañar con un nombre basado en la mismísima Diana Ross. Con 20 años de trayectoria Supremme De Luxe es unas de las drags más antiguas de España y está en el foco de atención mediática por ser la presentadora de ‘Drag Race España’, la versión patria del exitoso formato de RuPaul. Ahora se pone a los mandos de un hotel cargado de reinas que derrocha fantasía.

Imagino el ajetreo de su día a día con cambios de vestuario, pelucas, tacones, corsés, uñas… ¿Cuántas horas necesita?

(Risas) Pues tengo que decir que estoy tan acostumbrada que no tardo más de hora y media en prepararme. Son muchos años ya de práctica. Es cierto que para salir en televisión, desde que ha salido el HD, hay que andar con una precisión milimétrica y puedo tardar más de tres horas en estar lista.

¿Es posible ganarse la vida hoy en día como drag queen?

Hoy en España los sueldos son precarios en casi todas las profesiones. O te sacas una plaza como funcionario o estás fastidiado. Yo debo de decir que he vivido muchos años con el sueldo que ganaba como drag queen y otras veces compaginando más cosas. Es duro y sacrificado, pero vivir de esto se puede. Otras cosa es ser famosa o estar a un determinado nivel.

Daniel Blesa empezó a los 13 años a hacer teatro. ¿Siempre tuvo claro que quería ser drag queen?

Al mundo drag cada uno puede llegar de mil formas diferentes. En mi caso ha sido una propuesta artística, puesto que es un mundo que pertenece al arte, que es lo que ha apasionado desde niño. Me da igual caracterizarme de Supremme o de lo que sea. Lo que pasa es que a mí este personaje me ha funcionado muy bien y por eso lo potencio tanto. Desde siempre tuve claro que iba a ser artista, y por ende drag, o profe de lengua y literatura. La vida me ha llevado hacia el terreno de la interpretación, pero estoy terminando también el grado en Filología. Pueden parecer cosas distintas pero tienen mucho que ver porque, al final, en ambos casos, tienes que salir delante de una audiencia a convencerla de lo que vas a contar.

Paradójicamente la mili ayudó a que naciera Supremme...

Bastante. Desde que me llegó la primera carta para alistarme a los 16 años tenía claro que estaba en contra del servicio militar. Por eso presenté la objeción de conciencia y me agarré a la prestación social sustitutoria. Yo había hecho teatro desde los 13 años y por esa época había un boom del transformismo a raíz del estreno de ‘Priscilla, la reina del desierto’. Yo tenía que ganarme la vida y se me abrieron los ojos con el panorama del cabaret y el mundo drag. Aluciné con todas las posibilidades que tenía ese género porque podía hacer lo que me diera la gana y me lancé. Domina como nadie los escenarios, ¿la conexión de su bisabuelo con el teatro Calderón influyó? Mi bisabuelo repartía periódicos e iba al teatro a dejarle un ejemplar al acomodador. El señor, a cambio, le regalaba entradas. Tenían ese intercambio cultural gracias al que mi familia ha podido ir mucho al teatro, si no, por motivos económicos, no hubieran podido acceder. Yo recuerdo con muy poquitos años ir a menudo con mi familia a meternos en el teatro para ver cualquier función. No vengo de un linaje de artistas pero es cierto que siempre les ha gustado mucho este mundo.

¿Ha encontrado muchos obstáculos por el camino?

El mundo artístico no es un camino de rosas. Es muy sacrificado, pase lo que pase tienes que salir a escena, te pierdes muchas cosas en tu vida, te toca hacer trabajos que no te gustan... Pero si amas lo que haces, al final compensa.

¿Cree que estamos viviendo la época dorada del drag?

Hemos prosperado, pero hay que luchar más para mejorar las condiciones económicas y las infraestructuras para poder actuar.

Supremme viene de Diana Ross. Y De Luxe, ¿de dónde?

De Luxe me lo pusieron, no fue cosa mía y no me gustaba especialmente, pero ya le he cogido cariño (risas). Y Supremme fue casual. Estaba escuchando un disco de versiones donde estaban las Supremes y me sonó genial, ambiguo, ni masculino ni femenino... y me lo quedé.

¿Qué le suma Supremme a Dani?

Nos nutrimos mutuamente. Para mi Supremme es un alter ego de Dani porque surge de mis vivencias. Hay gente que me dice que cambio mucho cuando me subo al escenario pero no lo hago de forma consciente. Tengo muy clara mi vida personal y la profesional, tanto con Supremme como con cualquier otro personaje.

Llegan a Vigo con ‘Gran Hotel de Las Reinas’, nominado en Cannes por el premio a la diversidad. ¿Hacen falta más reinas en España?

En España hay muchas y muchas más serían bienvenidas. En general yo creo que tiene que haber más arte porque es lo que nos alimenta el espíritu y mueve la mente y las conciencias. Precisamente con este espectáculo mostramos que dentro del panorama drag de España tenemos mucha variedad. ¡No faltará de nada!

Como presentadora de ‘Drag Race España’ es una de las personas más visibles para el colectivo LGTBI. ¿Cómo lleva la fama?

Realmente la llevo bien, la gente es muy agradable y recibo mucho cariño. Como no soy muy activa ni polémica en redes tampoco tengo muchos haters (risas). Yo hago mi trabajo sin la intención de ser un referente, me parece algo muy serio y hay gente activista que se dedica a esto, pero si lo que hago ayuda a alguien, bienvenido sea.

Interpreta, baila y canta... Hasta se ha presentado a Eurovisión. ¿La veremos representando a España?

De joven me hacía mucha ilusión participar y presenté unas cosas hechas de forma muy casera. Ahora mismo si tuviera tiempo para presentar una buena candidatura no lo descartaría.