Ramón Jiménez Salazar, más conocido como Diego El Cigala, fue detenido el pasado mes de junio como presunto autor de malos tratos contra su expareja Kina Méndez. Ahora, a través de unos documentos a los que ha tenido acceso Caso Abierto, se conoce el relato de la víctima sobre los episodios sufridos.

Tras cuatro años de relación, la mujer decidió acudir a comisaría, donde sostuvo que "tengo mucho miedo por mí y por mis hijos. Hasta ahora he aguantado esta situación por los niños, pero ya no puedo más". El episodio terminó en un primer momento con El Cigala en libertad, aunque el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Jerez continúa investigando el caso.

La mujer relató ante la jueza las violentas escenas que sufrió. "Le recriminé una posible infidelidad y él respondió dándome una paliza. Recibí varios puñetazos en varias partes del cuerpo y empujones. Cuando yo ya estaba en el suelo, me dio varias patadas. Pasados unos días, él actuaba conmigo como si no hubiera pasado nada. Entonces, yo le recriminé lo que había sucedido y él me dijo: no te he dado una paliza, si te doy una paliza no lo cuentas", explica.

Kina Méndez también aportó fotografías en las que se pueden apreciar las lesiones sufridas. Además solicitó protección puesto que el artista le amenazó con quitarle a sus hijos.

"Ramón me empujó y nos echó a mí y a nuestros hijos de la casa de alquiler donde vivíamos"

Esta situación respecto a los hijos comenzó cuando la víctima tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en Jerez, mientras que El Cigala vivía en República Dominicana. "Él me decía que fuese a urgencias para operarme y que volviese con él lo antes posible para cuidarlo. Yo no me encontraba bien, así que me negué y, muy enfadado y en tono amenazante, me dijo: "Te voy a quitar a los niños"".

En 2017 se produjo otro episodio violento: "Ramón me empujó y nos echó a mí y a nuestros hijos de la casa de alquiler donde vivíamos. La agresión no llegó a más porque abandoné la vivienda corriendo".

En 2020, se sucedió otra situación del mismo estilo. "Estaba con mi hijo en el aeropuerto de Punta Cana para marcharme a trabajar y de manera sorpresiva Ramón se presentó (allí). Me cogió con fuerza de un brazo y me zarandeó varias veces, provocándome un gran hematoma en el brazo derecho. En ese momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo", recuerda la mujer.

Kina Méndez continuó sufriendo agresiones, aunque una de las últimas se produjo en el confinamiento. "El 22 de noviembre, Ramón empezó a fumar heroína en el cuarto de baño, yo le recriminé que eso no lo podía hacer con los niños en la habitación de al lado y le pedí por favor que lo hiciera en su habitación. Él me cogió del cuello y me insultó diciendo: 'puta, me cago en tus muertos, te mato'. Luego, se marchó de casa".

Actualmente Diego El Cigala tiene una orden de alejamiento de 500 metros de su mujer y la valoración policial valora la situación de la denunciante de riesgo medio.