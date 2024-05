El temor de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes'

Ángel Papadopoulos García, más conocido como Ángel Cristo Jr., es famoso desde la cuna. El primogénito del domador Ángel Cristo y de la vedette Bárbara Rey nació el 10 de marzo de 1981, cuando ambos eran dos de las figuras más populares del panorama social. Pero la vida dentro de su casa, lejos de los focos, estaba marcada por los malos tratos y la drogadicción del padre. Una auténtica pesadilla de la que el joven se alejó en cuanto pudo. Ángel Cristo Jr. se instaló en Boston, donde vivió anónimamente mientras estudiaba producción de conciertos y management.

Pero, desde hace unos meses, Ángel Cristo Jr. copa de nuevo portadas de revistas y horas en programas de televisión. Primero lo hizo por un durísimo enfrentamiento con su madre y, más tarde, por su participación como concursante en el reality más emblemático de Telecinco, Supervivientes.



Supervivientes ha sacado a la luz la dolorosa enfermedad crónica que padece desde hace años, la espondilitis anquilosante, que afirma haber heredado de su padre. Cristo Jr. desveló su problema al negarse a realizar una prueba, explicando que "yo esa prueba no la voy a hacer. No puedo. Tengo la espalda soldada en las lumbares y no puedo correr ese riesgo".

¿En qué consiste la espondilitis anquilosante?

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad de origen inmunitario —asociada al alelo HLA-B27—, crónica y progresiva, caracterizada por la inflamación y la degeneración de los tejidos de las articulaciones de la columna vertebral y las sacroilíacas. La EA causa dolor e incapacidad, así como el endurecimiento paulatino de las articulaciones, lo que provoca una flexibilidad reducida en la columna vertebral y el cambio de la postura, que se encorva hacia adelante de forma importante.

Esta enfermedad reumatológica puede tener una predisposición genética —como en el caso de Ángel Cristo Jr.— y suele manifestarse habitualmente en adultos jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, resultando más prevalente en hombres que en mujeres. Los especialistas calculan que en España más de medio millón de personas estarían afectadas por esta dolencia.

Síntomas de la espondilitis anquilosante

Dolor agudo en la parte baja de la espalda durante más de tres meses y limitación para expandir la caja torácica.

en la parte baja de la espalda durante más de tres meses y limitación para expandir la caja torácica. Rigidez matutina , con al menos una hora de duración.

, con al menos una hora de duración. Dolor e inflamación en hombros, rodillas, talones, tobillos o cuello.

en hombros, rodillas, talones, tobillos o cuello. La fatiga también es una manifestación habitual.

El curso de la enfermedad es difícil de predecir, aunque habitualmente el paciente tendrá momentos de remisión y de recaída.