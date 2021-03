Tras años de silencio autoimpuesto, Rocío Carrasco se abrió en canal en una serie documental que se estrenó la noche del domingo en Telecinco, en la que relató "una vida en el infierno" a raíz de los supuestos malos tratos sufridos a manos de su exmarido Antonio David Flores y el "odio" de sus hijos hacia ella. "Mis hijos han crecido, como todo el mundo, con esa versión de que soy una mala madre", explicó Rocío Carrasco.

"Cuando venía a traerme a los niños, él me increpaba en la puerta, aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme, y decirme: 'Te los voy a quitar, te van a odiar, hija de puta, voy a hacer que te odien'. A Rocío le quitaron la adolescencia, la hicieron responsable muy pequeña de su hermano, y de lo que le pase al padre, de como se encontrase, no tenían derecho a perturbar esa paz, y lo hicieron, y cortó el vinculo materno, lo sesgó, a mí me lo quitó", relató en un mar de lágrimas Rocío Carrasco, cuya agonía se podía palpar a través de sus palabras, sus silencios, su llanto y su falta de aire.

"Es un padre impío porque no tiene piedad ni para con sus hijos, no le ha importado el bienestar de sus hijos, no puedes quitar a una niña de 5 años su figura materna, y eso es lo que ha hecho. Ella tenía pasión por su madre, que soy yo, la que la he parido, porque yo soy víctima, pero ellos también son víctimas de una mente diabólica", sentenció la hija de Rocío Jurado, en el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Sálvame ha anunciado este lunes el cese de la vinculación laboral del exguardia civil con Telecinco, la productora La Fábrica de la Tele y el programa

El espacio ha sido un auténtico boom: alcanzó un 33,2 por ciento de share, fue visto por 3.787.000 espectadores de media y en el minuto de oro de la jornada, a las 22.58 horas, con 5.467.000 espectadores.

La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, totalmente rota ante las cámaras, narró vivencias desgarradoras como un episodio donde Antonio David la agarró "del pelo y me dio con la cabeza en la mesa". Citó, además, agresiones verbales como "no sirves para nada", "estás gorda", "eres tonta" o "inútil".

Desde el fallecimiento de Rocío Jurado han sido pocas las declaraciones que ha hecho sobre la figura y la trayectoria profesional de su madre y ni siquiera ha roto ese silencio para responder a su hija Rocío Flores, con quien rompió su relación por un duro enfrentamiento, tras el que se fue a vivir con su padre, Antonio David Flores. Fue, precisamente, la noticia de que su hija Rocío iba a ir al plató de Gran Hermano VIP a defender a su padre lo que desembocó en un intento de suicidio el 5 de agosto de 2019.

Carrasco: "Mis hijos también son víctimas"

"Me llegó la noticia y por mi cabeza empezaron a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez. Yo no veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012 [el día en que esta la agredió]. No estaba preparada para verla. No quería volver a sentir miedo, vergüenza, ser cuestionada por todo el mundo. No quería seguir viviendo así. Ese día, 5 de agosto de 2019, decidí que no quería seguir viviendo", explicó.

Rocío Carrasco fue más allá acerca de su relación con su primogénita. "Cuando mi hija sepa de lo que ha formado parte y de quién es su padre realmente, va a ser el peor día de su vida. No quiero que sufra... A mí nadie me devuelve fines de curso, besos, abrazos, poder ejercer de madre, todo lo que me he perdido de ellos. Que mi hija se fue de casa con 15 años... Nadie me va a devolver todo lo que por culpa de esta persona he perdido. Nadie me devolverá los Reyes, las Navidades... Quiero paz, quiero que se haga justicia, que se me deje de juzgar. Quiero vivir", asegura la hija de la Jurado en un testimonio que ha impactado por su crudeza y su verosimilitud.

La primera consecuencia ya se ha producido: Mediaset España ha decidido prescindir de Antonio David Flores. Fuentes del grupo audiovisual han confirmado que "no está prevista" la participación en programas del hasta ahora colaborador estrella de televisión.