Taylor Swift arrasa en los premios MTV, se rinde a "la magia" de su novio y baila con Karol G

Taylor Swift subió este miércoles al olimpo de los premios MTV Video Music Awards (VMA) al igualar el récord de 30 estatuillas que acumula Beyoncé y, aunque fue la ganadora absoluta de la noche, compartió protagonismo con otra estrella del pop, Katy Perry.

Swift ganó siete premios, incluyendo artista del año y mejor videoclip por Fortnight, junto a Post Malone, con lo que se colocó al nivel de la diva Beyoncé, que tiene 26 a su nombre más otros cuatro compartidos, dos con su marido Jay-Z, como The Carters, y otros dos con Destiny's Child.

La cantante, compositora y directora de Fortnight habló de "la felicidad, la diversión y la magia" que le aporta su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y animó a sus fans mayores de 18 años "a registrarse y votar otra cosa", en referencia a las elecciones presidenciales en EE.UU., convocadas para el 5 de noviembre.

Swift se coronó el mismo día en que irrumpió de lleno en la campaña electoral con un mensaje en Instagram en el que dio su apoyo a la vicepresidenta de EEUU y candidata demócrata, Kamala Harris, minutos después de que terminara el debate televisado con el expresidente y candidato republicano, Donald Trump.

“My boyfriend, Travis. Everything this man touches turns to happiness, fun and magic, so I want to thank him for adding that to our shoot.” — Taylor Swift pic.twitter.com/jFv0rBGiha