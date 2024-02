Taylor Swift amenaza con demandar al universitario que rastrea los vuelos de su jet privado

Taylor Swift ha amenazado con emprender acciones legales contra el universitario Jack Sweeney, quien ha rastreado sus viajes en jet privado a través de internet como lo ha hecho con otras figuras públicas como el multimillonario Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates, informaron medios estadounidenses.

Los abogados de la cantante, que el domingo pasado hizo historia al ganar su cuarto premio Grammy al mejor álbum del año, enviaron una carta de "cese y desistimiento" a Sweeney como un primer paso para detenerlo antes de emprender una demanda judicial por acoso y amenazas a la seguridad pública, según la misiva.

Sweeney, quien aprendió a rastrear aviones gracias a su padre, un controlador de operaciones de una aerolínea, utiliza, entre otros datos, información pública de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) e incluso realiza cálculos de las emisiones de carbono de cada vuelo que rastrea.

Flew from Cahokia/St Louis, Illinois, US to St Louis, Missouri, US 24 hours ago.

Apx. flt. time 13 Mins. pic.twitter.com/WFEp5k3ZTS