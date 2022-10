Cita con Tanxugueiras nas Tanxugueiras

Tanxugueiras visitarán por primeira vez en novembro a zona das Tanxugueiras —situada na aldea de Fumaces, en Ríos—, e farano sendo cabezas de cartel do festival artístico Latexos do Rural. Achegaranse así ao lugar do que tomaron un microtopónimo para o seu nome.

A Asociación Cultural da Castaña, dirixida polo actor e activista social Rubén Riós, organiza este festival, co que busca achegar a cultura a zonas do rural. Por iso, o colectivo leva todos os años algunha figura relevante da cultura e a sociedade galega, a fin de apadriñar un castiñeiro centenario. Por alí pasaron, entre outros, Irene Villa, Roberto Verino, o Padre Ángel ou Carmen Avendaño.

O 19 de novembro Tanxugueiras estaremos tocando en acústico en As Tanxugueiras!! 🤣🤣❤️❤️ Que ganas temos!!



📍Riós (Ourense)

Latexos do Rural, que se celebrará o 19 de novembro, terá un amplo programa de actividades. Así, contará nel con Esther Estévez, que será a mestra de cerimonias; Arcadio Falcón and the Bandits, a bookstagramer de Surfeando libros, Irene Pérez, A Gramola, a banda de gaitas y pandereteiras de Riós, a agrupación musical de Riós e as pandeireteiras da Mezquita As travesas.

O evento será gratuito, agás as actuacións musicais, a partir das 17.30 horas. As entradas poderán adquirirse no supermercado Maver en Riós, no complexo Palavida en Verín ou a través da plataforma Woutick.