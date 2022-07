Tanxugueiras anuncia su nuevo disco: 'Diluvio'

Tanxugueiras ha anunciado este viernes el nombre de su nuevo disco: Diluvio. Acompañado por la que será la foto de portada del álbum, las cantareiras gallegas han prometido un "mes de xullo cargado de novidades".

Las artistas también han facilitado una página web desde la que se puede realizar la preventa del que ya es su tercer disco.

O mes de xullo vén cargado de novidades 🤗💓🤗 Aquí as primeiras:



✨ Nome do disco: 🌧ᗪIᒪᑌᐯIO🌧

✨ Portada



Estamos emocionadísimas por poder vivir esto convosco!! 🥰🥰🥺🥺



Facede xa a a precompra do disco