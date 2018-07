Tana Rivera regresa de Ghana con escolta por amenazas a una ONG

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, Cayetana Rivera, se ha visto obligada a abandonar Ghana, adonde viajó con una ONG, de forma abrupta y con escolta.

La única hija en común del torero y la hermana del Duque de Alba había viajado al país africano con la ONG Yes, we Help para realizar tareas de voluntariado. Rivera y un grupo de amigas se habían desplazado para realizar tareas de educación, salud o deporte.

Todos los voluntarios se hospedaban en una residencia que fue atacada por tres hombres armados que amenazaron con hacer lo que quisieran con ellos porque se habían "portado mal".

La embajada española en Ghana envió guardaespaldas a los voluntarios para ser trasladados al aeropuerto de Acra, capital del país, y tomar un vuelo hasta España.