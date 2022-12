Tamara Gorro y Ezequiel Garay rompen su relación

La televisiva Tamara Gorro ha anunciado este lunes que ella y Ezequiel Garay se separan definitivamente. En un comunicado que ha difundido a través de su cuenta de Instagram, la modelo informó a sus seguidores de la noticia: "Quiero que lo sepáis por mí y no por ningún otro medio de comunicación", empieza el breve escrito en el que explica que el exfutbolista y ella han "tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado".

"Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos", añade Gorro, para a continuación dejar claro que no desea dar más explicaciones sobre la ruptura. "Por mi propia salud no quiero hablar sobre el tema, ya que no me hace bien. Es algo muy doloroso", confiesa, utilizando las mayúsculas para enfatizar esta última palabra. "Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto", concluye su breve comunicado.

El futbolista y la influencer empezaron su relación en 2010 y se casaron dos años después, pero no es la primera vez que la pareja —que tiene dos hijos en común— atraviesa dificultades y decide poner punto y final a su historia de amor. A principios de este año anunciaron su separación, pero en junio volvieron a retomar su relación. Esta vez la reconciliación duró tan solo medio año.