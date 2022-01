Tamara Gorro y Ezequiel Garay anuncian su separación

Tamara Gorro y Ezequiel Garay han decidido separarse tras 12 años de relación y 9 de matrimonio. La propia influencer ha sido la encargada de anunciarlo en sus redes sociales.

"Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", explicó Tamara Gorro, visiblemente emocionada, en un vídeo colgado en sus redes.

Con todo, Gorro ha matizado que se van a "separar, que no divorciar", ya que esperan poder retomar la relación en un futuro. "Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido", apuntó

"Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos", afirmó.

Gorro explicó que ella y el exfutbolista argentino van a vivir en casas diferentes. "Evidentemente, se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar", apuntó.

"Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache y que he tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo", afirmó.