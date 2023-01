Tamara Falcó, tras su reconciliación con Onieva: "Me veo pasando por el altar en 2023"

"Me veo pasando por el altar en 2023". Así de rotunda se muestra Tamara Falcó en una sincera entrevista concedida a Harper's Bazaar en la que se sincera sobre su reconciliación con Íñigo Onieva, al que parece haber perdonado tras su sonada ruptura y al que está de nuevo dispuesta a dar el 'sí quiero'. "La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible", cuenta la marquesa de Griñón, protagonista de una de las portadas de febrero de la revista, que llegará al quiosco el próximo 20 de enero.

"Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia", afirma entre risas en la entrevista, según ha adelantado la propia publicación.

Además, Falcó relata cómo fue su encuentro con Onieva el 31 de diciembre: "Fue bastante bonito. Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre". Además, confiesa que su madre la advirtió sobre los riesgos de que pueda volver a incurrir en una deslealtad. "Mami me dijo: 'Te lo puede volver a hacer, ¿sabes?' Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: '¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad?' Tajantemente me dijo que no", detalla.

Al respecto, Falcó recuerda que su madre ya se vio en una situación similar en los 70. "Sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un 'no' rotundo", reconoce la propia Tamara, que también habla en la revista sobre la ruptura de Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa tras ocho años de relación.

"Claro que me da pena la ruptura de Mario con mami… Él siempre ha sido muy amable y cariñoso con nosotras, pero la decisión es de mi madre y de él. A ella, la veo en paz y serena", declara.