Tamara Falcó narra cómo vivió la infidelidad de Onieva: "Me refugié en Dios"

Tamara Falcó se ha convertido en los últimos días en una de las personas más buscadas del panorama social. Apenas unas horas después de anunciar su compromiso matrimonial con su hasta entonces pareja, Íñigo Onieva, un comprometedor vídeo de este besándose con otra mujer provocó la ruptura de la pareja y desencadenó un culebrón amoroso que ella misma ha desentrañado este jueves en 'El Hormiguero'.

La marquesa de Griñón ha vuelto a su programa de referencia para contar cómo han sido las horas posteriores al descubrimiento del documento gráfico en el que Onieva aparecía besando a otra chica en un festival del EE.UU. Tamara ha explicado que se empezó a enterar de lo ocurrido cuando estaban en una fiesta y que la justificación inicial de su entonces pareja fue que la grabación era del año 2019, por lo que le creyó y siguió disfrutando del convite.

Según narró Tamara Falcó el giro de guion llegó cuando el vídeo llegó a las manos de Isabel Preysler, quién advirtió a su hija de que "se está montando una..." por lo que intentó tranquilizarla y su progenitora le aconsejó "que no dijera nada".

Al día siguiente, la marquesa de Griñón trató de calmar las aguas y le dijo a la Preysler que "todo está zanjado" y que creía en su prometido "hasta que se demostrara lo contrario", sin saber que aún había más documentos en los que la infidelidad no permitía dudas.

Falcó reveló que fue un momento muy complicado y que, al cabo de unas horas de ver todo el contenido, tras abordar la situación con su entorno cercano tomó la decisión de poner punto y final a su relación y refugiarse en casa de su madre.

Tras unos días apartada del foco mediático, la aristócrata ha querido contar ella misma lo ocurrido a los medios a los que ha agradecido "su labor de investigación" que le ha ayudado "a abrir los ojos".

Del mismo modo, también se siente agradecida por el cariño recibido por parte de sus seres queridos, y de aquellos que la han acompañado en este duro trance "no he estado sola en ningún momento, vino mi hermana para estar conmigo" y también ha explicado que se ha sentido protegida por su fe ya que según dice "me refugié en Dios" confiando en que "vengan tiempos mejores" tal y como le ha indicado "la virgen".