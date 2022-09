Tamara Falcó: "Creo en Dios y esto ha pasado por algo"

Tamara Falcó reapareció este martes en un evento en Madrid tras el revuelo mediático que ha generado su ruptura con Íñigo Onieva a raíz de un vídeo en el que se podía ver al empresario besándose con una chica que no era ella.

"Creo que todo pasa por algo, he rezado muchísimo", confesaba en declaraciones a Sálvame, a quien agradeció la investigación: "Quiero pediros perdón porque durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor que habéis hecho porque si no, no me hubiera enterado nunca".

Esta lección de empoderamiento femenino es impagable. Tamara Falcó es un ejemplo para todas las chicas jóvenes a las que le han hecho exactamente lo mismo y creen que el mundo se acaba.

Spoiler: le (nos) ha pasado a todas y todas sobreviven.

Con traje de chaqueta y pantalón, y sin su anillo de compromiso, Tamara explicaba que aún estaba "en estado de shock". Ella ve el matrimonio como una "promesa de amor eterno", con lo que se declaraba "contenta" de haber sabido esto antes de darse el 'sí, quiero' con Íñigo Onieva.

"Creo que la confianza es base en una pareja y he confiado hasta que la evidencia era aplastante", confesaba Tamara, que, sin embargo no se arrepiente de nada: "Haría todo exactamente igual".

"Estoy contenta porque confío en Dios, si esto ha pasado es por algo y esto solo puede ir a bien", decía la ganadora de Masterchef Celebrity. Poco después, Tamara dejaba claro que nunca miró a otro lado: "Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza (...) Le dije :"Que sepas que me da igual que hayan sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba". "Para los cuernos soy muy cuadriculada pero unido a la mentira ya era...", decía Tamara, que ve "imposible" una reconciliación.

Ante las preguntas sobre Isabel Preysler, Tamara optaba por la ironía: "Mi madre creo que filtró los vídeos". Lo cierto es que la pareja de Mario Vargas Llosa habría intervenido en el conflicto amoroso para lanzarle una dura advertencia a Íñigo Onieva: "Mantente alejado de mi hija. Ni la llames, ni te acerques y no te pongas en contacto con ella".