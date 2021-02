Susi Caramelo: "Amamanté a un gato con mi propia teta"

El paso de Susi Caramelo por El Hormiguero dejó un reguero de titulares. La cómica hizo especial hincapié en un termino acuñado por ella misma: pibonexia. "Me creo que estoy buena todo el rato, existen unos cánones establecidos por la sociedad, yo no encajo con ninguno de ellos pero aún así sigo pensando que estoy muy buena", ha explicado sobre esa palabra.

Los pibonéxicos no tienen miedo a encontrarse con sus ídolos #CarameloEH pic.twitter.com/vvy39lRPR0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 22, 2021

La presentadora aprovechó para pedirle a la RAE que incluya el término en el diccionario y afirmó que "una de cada dos personas en España es pibonéxica". Entre ellas, dijo, el propio Pablo Motos, quién respondió: "Hombre, tengo mi público. Si por ejemplo viene Mario Casas no me siento pibonéxico, no somos de la misma especie".

Sin embargo, otra confesión de Susi Caramelo se ha vuelto incluso más viral que sus reflexiones sobre la pibonexia. La cómica aseguró que amamantó un gato. "Lo estuve amamantado mi propia teta sin leche durante cuatro días", abundó, antes de aclarar: "Me floreció el instinto maternal".