Susana Rodríguez, sobre el accidente de bicicleta en Vigo: "El casco me ha salvado"

La triatleta Susana Rodríguez Gacio, ha asegurado en un vídeo publicado en sus redes sociales que, tanto ella como su actual guía, Sara Pérez Sala, se encuentran "bien" tras el accidente que ambas sufrieron en la jornada de este pasado sábado, cuando cayeron de la bici en una bajada a 70km/h durante la Copa del Mundo.

"Bajando a 70 km/h por una cuesta pronunciada cuando de repente la rueda delantera reventó, nos fuimos al suelo y no sé qué más pasó hasta que llegó la ambulancia", aseguró la viguesa, que a pesar de tener "muchas quemaduras y muchos golpes" afirma que se encuentran "bien". "Por suerte, el casco que llevaba me ha salvado, no sé si la vida, pero la calidad de vida sí".

"No valoramos suficientemente su trabajo hasta que estamos del otro lado", sentenció la deportista en relación a la labor que realizaron los técnicos de la ambulancia que la llevó hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro y añadió "sois unos 'cracks'". La atleta ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su guía "por estar en lo bueno y en lo malo" y le ha deseado una pronta recuperación ya que "para quien va conduciendo tampoco es un momento fácil".

"Equipo: estar en lo bueno y en lo malo, crecer juntas y tener una comunicación sincera. Es la única manera de que un equipo triunfe. Hoy lo importante era darnos un abrazo", fueron las palabras de Sara Pérez que acompañaban a una imagen de las dos en sus redes sociales.

Susana Rodríguez ya tiene la vista puesta en su vuelta a la competición: "Volveremos más fuertes (...) cuando el dolor se pase".