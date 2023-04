Suenan tambores de crisis entre Cristiano y Georgina

Una de las parejas más mediáticas del mundo podría estar en peligro. El amor entre Cristiano Ronaldo naldo y Georgina Rodríguez se apaga, según anuncia la prensa portuguesa y se rumorea desde hace días en todo el mundo. La vida en Riad parece que no ha sentado bien a la pareja. El futbolista portugués recaló esta temporada en la liga de Arabia Saudí a cambio de una fortuna, pero parece que está descubriendo que el dinero no da la felicidad. "Cristiano no está feliz. Georgina se pasa todo el día metida en un centro comercial de Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia.

No hace más que gastar, gastar y gastar", asegura el periodista Daniel Nascimento. No es la primera vez que surgen rumores de crisis en la pareja que forman el exjugador del Real Madrid y influencer, la novedad es que los tambores de crisis suenan con fuerza en el país de Cristiano Ronaldo. Así, en el programa Noite de Estrelas, el colaborador Quintino Aires apuntó otro punto que puede ser clave: el hecho de que el futbolista esté separado de su familia. "Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: primera, que su vida personal no vive un momento de felicidad; y segunda, que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está.

Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia", señaló, en alusión a que es Georgina quien lo separa de los suyos. Mientras tanto, gente cercana a la pareja insiste en que todo marcha sobre ruedas en la relación. "Puedo afirmar de una fuente 100% fiable que están como siempre, muy bien", asegura Filipa Castro, una de las amigas del jugador portugués.

Existe una tercera vía, que es la que asegura que este tipo de rumores sirve para alimentar el producto que forma este dúo y que mueve millones de euros, que ahora mismo vive un momento clave con la emisión en Netflix de la segunda temporada de la serie Soy Georgina, en la que la pareja de Cristiano Ronaldo muestra cómo es su día a día. Y sí, se pasa el día gastando dinero. Como en la primera temporada, cuando todo parecía un cuento de princesas. Habrá que esperar para saber si aparecen las brujas.