El streamer TheGrefg se hace un test en directo y da positivo por covid

El streamer TheGrefg, uno de los más populares de España, ha dado positivo en covid-19 tras realizarse un test rápido en directo en su canal de Twitch. El murciano explicaba que llevaba varios días con síntomas: "Como salga positivo en el stream, me muero". Y así fue. La prueba reveló que el creador de contenido tenía el virus y las críticas se desataron en las redes sociales.

TheGrefg fue uno de los asistentes a la velada de boxeo que organizó hace unos días Ibai Llanos. Aunque aseguró que se habían cumplido todas las normas sanitarias y que dio negativo en un test de antígenos, el streamer fue muy criticado, en primer lugar por banalizar el coronavirus al hacerse el test en directo y, en segundo, por llevar varios días con síntomas y no haber hecho nada.

Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba.



Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro.



👍🏻🙂 pic.twitter.com/j6TQqClUqE — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021

Al terminar el directo, no tardó en dar explicaciones a través de su cuenta de Twitter: "Desde que he tenido síntomas, he estado en casa aislado y lo primero que estoy haciendo es avisar a todo el mundo con el que he tenido contacto". TheGrefg también anunciaba que este martes se sometería a una PCR para confirmar si tiene covid-19. Su pareja dio negativo.