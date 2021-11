"En España somos pocos de la familia Banderas y tenemos unos rasgos muy peculiares: los ojos rasgados muy vivos, los labios carnosos...". Sin ningún atisbo de pudor se presentaba Yolanda Banderas en First Dates, programa al que acudió a buscar el amor.

"Sí, somos primos, su abuelo y mi abuelo eran hermanos", explicaba esta cocinera madrileña respecto del actor Antonio Banderas.

Admitía Yolanda que "hace tiempo que no tenemos contacto, pero es un cielo, es un encanto. Le admiro muchísimo, me he visto todas sus películas. Yo me enamoré de mi primo cuando le conocí por primera vez con 15 añitos".

Pero no todo iba a ser hablar del Banderas famoso, y es que la pretendiente también tiene un alto concepto de sí misma: "Todos coinciden en que soy la mujer que todo hombre desearía tener porque soy cariñosa, atenta, honesta...".

No obstante, todos sus atributos no le sirvieron para cambiar el aspecto de su cita. Nada más ver a David, a Yolanda Banderas le cambió el semblante: "Yoli, sal corriendo", se dijo ella misma.

Y aunque David puso toda la carne en el asador a través de las aficiones en común —"hay una cosa que me excita mucho y que, cuando puedo y tengo con quién, la practico, que es hacer el amor en el monte. Para mí es una experiencia muy gratificante"—, no fue suficiente.

Yolanda Banderas alegó que "físicamente no es mi prototipo".