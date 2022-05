Levy Díaz: "Soy gay. Podéis ahorraros vuestros comentarios homófobos"

A sus 13 años, Levy Díaz, representante español de Eurovisión Junior 2021, ha dado a sus seguidores toda una lección de madurez.

El joven ofreció a sus fans de Instagram la posibilidad de hacerle preguntas y varios de ellos mostraron interés en saber cuál es su orientación sexual.

"Bien, he recibido muchas preguntas sobre este tema. Os tengo que contar que soy gay. Podéis ahorraros vuestros comentarios homófobos, no me importa vuestra opinión", escribió el cantante catalán.

Por un lado me alegro de que él pueda comentar esto con naturalidad, pero por otro, me inquieta que haya gente preguntando a un chaval de 13 años por su orientación, más si quienes lo preguntan son gente adulta (que no me extrañaría) y si recibirá mensajes babosos de adultos https://t.co/YBD5JLSzRS — a n i a ✨ (@aniaot_esc) May 30, 2022

Su respuesta tuvo gran repercusión en las redes. "He recibido muchos mensajes de gente que está orgullosa y me desea lo mejor. Solo os quiero dar las gracias de corazón, os estaré respondiendo a lo largo del día", apuntó el ganador de La Voz Kids 2021.