"Soy cocainómano desde los 15 años"

El colaborador televisivo Kiko Matamoros ha confesado que es "cocainómano desde los 15 años". Lo hizo en el Sálvame Deluxe del domingo, añadiendo que "soy cocainómano para toda la vida".

"Tuve un consumo desde el punto de vista médico bastante desaconsejable, pero cuando empecé con Marian Flores, que no era consumidora, levanté el pie. Durante esos 20 años, admito que no dejé de consumir pero fue con mis amigos, cuando estaba en alguna fiesta y mientras ella no estaba", explicó Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros dijo sobre Makoke, su segunda esposa, que no tuvo que "enseñarle nada" en lo que al consumo de cocaína se refiere.

También ha incidido en que "no he intentado desintoxicarme porque siempre he pensado que lo podía dejar cuando quisiera".