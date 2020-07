Una de las principales tramas del reality de Telecinco ha sido el posible embarazo de Fani Carbajo. La concursante tuvo sospechas de estar embarazada cuando, tras mantener relaciones sexuales sin protección, empezó a sufrir náuseas, vómitos y cambios en su cuerpo. Finalmente, la prueba de embarazo que realizó dio negativo, por lo que sus compañeros la acusaron de habérselo inventado para crear expectación por parte de los seguidores de 'La casa fuerte'.

Cristian Suescun ha sido uno de los más duros con Fani y fue a modo de burla hacia ella cuando profirió el polémico comentario: "¿Sabes qué pasa Sonsoles? A mí no me ha bajado la menstruación pero llevo dos días con fiebre, igual es el virus que nos ha dado porque Cristina lleva dos días con fiebre...". Estas declaraciones por parte del hermano de Sofía no fueron del agrado de la presentadora, Sonsoles Ónega, quien rapidamente reprendió su actitud en directo: "No vamos a hacer juego con estas cosas porque ella ya ha compartido el resultado con España y con todos vosotros, a lo mejor el dolor de cabeza te lo da otra cosa".

Sonsoles hacía referencia con sus palabras a la infelididad que cometió Cristian con Yola Berrocal, lo cual, a juicio de la presentadora, podría ser lo que levantase dolores de cabeza al pamplonés. Además, Ónega ha querido aclarar que ni Cristina ni ningún otro concursante habían presentado síntomas de la Covid-19 y que se trataba de una desafortunada broma de Suescun.

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. Sonsoles aprovechó también la ocasión para hacer ver a los telespectadores que el concurso mantiene unas estrictas normas de seguridad con el fin de evitar todo peligro durante el desarrollo del reality. Estas medidas se basan principalmente en el mantenimiento de la distancia de seguridad entre concursantes y equipo, desmintiendo con esto declaraciones como las de Fani, que había afirmado que equipo y concursantes empleaban el mismo baño.