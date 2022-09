Sonsoles Ónega: "Me dolió más que un divorcio"

En el plató de El hormiguero hubo este martes una expectación máxima: Sonsoles Ónega reaparecía después de que antes de verano diera la campanada y anunciara, por total sorpresa, que abandonaba Tele 5 para irse a la cadena rival, Atresmedia.

Aquel día, la presentadora con orígenes lucenses se despidió del programa que presentaba con total normalidad pero dando una pista: "Hasta aquí hemos llegado y os llevo aquí (en el corazón)", dijo a la audiencia.

Muchos entendieron que se referían a las vacaciones estivales y que la volverían a ver en septiembre. Pero no: era un adiós para siempre a la casa profesional que había sido suya desde el 2008. Pero, ¿qué pasó en realidad? Y, sobre todo, ¿cómo se fraguó semejante negociación?.

Pablo Motos arrancó la entrevista pidiendo a Ónega que relatara con todo lujo de detalles cómo se produjo su fichaje. "Estaba en faja en mi camerino de Telecinco y de repente recibí una llamada y descolgué en altavoz. Estaba una compañera estilista conmigo y de repente emergió una voz y yo pensé que era del campamento de los niños. Y me dijo: Soy la secretaria del director general de Atresmedia Televisión. Pensé, inocente de mí, que iban a querer adaptar a la televisión alguna novela mía o alguna historia", relató.

"Se produjo una reunión la semana siguiente en una sala de un hotel de Madrid con una señora y dos señores que no conocía y de repente uno de ellos, Carlos Fernández Alonso, director general de Atresmedia Televisión, me dijo cinco palabras: Tenemos un plan para ti. Y en ese momento yo dejé de ver a Carlos Fernández Alonso y vi a Brad Pitt. Y entonces me enamoré profundamente de esa propuesta de que alguien tuviera un plan para mí. Y ahí pedí 48 horas para reflexionar", contó con desparpajo Ónega.

"Fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida. Primero, porque no me lo esperaba. Segundo, la angustia de cómo se lo decía a mis jefes. Y tercero, en qué momento se lo decía", señaló la periodista, que narró cómo y cuándo anunció su marcha en Mediaset: "Hice el programa el 11 de julio y decidí cuando terminó el programa comunicárselo a Paolo Vasile. Me dolió más que un divorcio porque él me dio una oportunidad que me ha permitido estar hoy aquí".

La comunicadora confesó además que pasó por momentos difíciles: "Fue horroroso, fue angustioso. Hablé con mi padre, con mi hermana y con mi novio y todos tuvieron la certeza de que tenía que aprovechar la oportunidad", aseguró Sonsoles Ónega, que también recordó cómo fue su conversación con Paolo Vasile: "Fue la despedida más larga y más dolorosa de mi vida".