Sonsoles Ónega decide romper con su novio, César Vidal, tras dos años de discreta relación

Convertida en uno de los rostros más queridos de la televisión, Sonsoles Ónega vive uno de los momentos más importantes de su carrera profesional tras su polémica salida de Mediaset, en el mes de julio, cuando fichó por Atresmedia. El pasado 24 de octubre, la periodista estrenaba su nuevo programa Y ahora Sonsoles, todo un éxito de la cadena. Sin embargo, parece que el triunfo ha sido agridulce, pues en el terreno personal, pasa por una complicada situación.

Siempre muy discreta con todo lo relativo a su vida privada, Sonsoles Ónega podría haber roto con su novio César Vidal. Una separación que habría mantenido en la más estricta intimidad, casi de la misma manera que mantuvo su relación. Y es que en los dos años que han estado juntos, han sido pocas las ocasiones en las que se han dejado ver en público.

Así lo asegura el portal Informalia en exclusiva, que recuerda que la pareja comenzó a salir a mediados de 2020 pero todavía no habían dado el paso de mudarse a vivir juntos. La periodista vive en su domicilio con sus dos hijos, Yago y Gonzalo, que nacieron de su matrimonio de once años con el abogado Carlos Pardo. Ambos rompieron a finales de 2019 y después llegó la pandemia, pero eso no impidió que Ónega iniciara un romance que confirmó en mayo de 2021 en una de las escasas apariciones que ha hecho con él en público.

"Estoy superenamorada. Llevo un año con él, estamos muy felices y estamos descubriendo el mundo juntos", expresó durante la entrega del premio Bombín de San Isidro. Más tarde, en septiembre de ese mismo año, serían vistos dando un bonito paseo por Madrid, pero desde entonces no se han mostrado juntos.

En realidad, el arquitecto César Vidal siempre acompañó a Sonsoles en sus deseos de discreción y fue un gran apoyo para la periodista en momentos difíciles. "Esto es un amor maduro, más tranquilo, sin menos expectativas, pero natural", contaba ella. Ahora todos los rumores apuntan a que ese amor se acabó, aunque nadie sabe si para siempre.