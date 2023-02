Sonsoles Ónega corta una entrevista a Zahera por la polémica de los Premios Feroz

La periodista Sonsoles Ónega y el actor Luis Zahera protagonizaron una tensa conversación en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

El motivo fue una pregunta sobre lo sucedido en la fiesta posterior a la entrega de los Premios Feroz, donde, por otra parte, el intérprete gallego fue elegido mejor actor de reparto por su papel en As bestas.

Todo se desencadenó cuando le preguntaron a Zahera por los tocamientos que el productor Javier Pérez Santana le habría hecho a otras personas, entre ellas la actriz Jedet, a la que, según trascendió este mismo miércoles, también habría llamado "travelo de mierda".

El gallego intentó esquivar el asunto. "Estoy en esos 15 minutos de fama y con mil tinglados. Estuve en la ceremonia con Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los 10 minutos estaba durmiendo como un bendito", dijo a Sonsoles Ónega.

"No soy la persona indicada porque no me entero de nada. Estoy a mil por hora", prosiguió Zahera con evasivas, antes de acabar entrando algo más en el asunto. "En mis tiempos el ambiente era excepcional, pero yo ya me he retirado. Te dan un premio, estás arriba de la ola, ya te tomas unos vinos... La noche se calienta".

Ónega trató de matizar entonces que Zahera no estaba intentando justificar nada. Pero el actor, visiblemente enfadado, espetó. "No me metais en líos. Pensé que me llamabais por la película, no de movidas de las que no tengo conocimiento, que están judicializadas, que son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente".

La presentadora decidió entonces dar por terminada la entrevista.