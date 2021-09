Sofía Cristo revela que sufrió abusos sexuales con 5 años

Sofía Cristo reveló este martes que había sufrido abusos sexuales cuando tenía solo cinco años.

La DJ confesó este duro episodio en Secret Story, el nuevo programa de Telecinco, delante de su madre, Bárbara Rey, que desconocía estos hechos.

"Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no entendía qué era eso hasta que no me relacioné. Lo saben tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta", explicó Sofía Cristo, que no quiso dar nombres. "Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo", confesó.

Tras conocer el episodio, Bárbara Rey se derrumbó por completo. "Lo siento, no me di cuenta. ¿Por qué no me dijiste nada? Te quiero, te quiero, perdóname", le dijo la vedette.

"Lo siento mucho, no tenía que haberlo dicho. Pero necesitaba decirlo. Mamá, lo siento. Yo ahora estoy bien pero es normal que esto me remueva. Juro que soy la persona más feliz del mundo ahora", le contestó Sofía a su madre.