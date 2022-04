'Socialité' revela las técnicas para ligar de Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más reconocidos del panorama nacional. Su talento y valía le han brindado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, y aparentemente parece una de esas personas con las que es complicado ponerse en contacto, pero nada más lejos de la realidad.

El programa que conduce María Patiño en Telecinco en los mediodías del fin de semana, Socialité, ha revelado que el actor utiliza aplicaciones para conocer gente, ligar y entablar conversaciones con chicas que, en ocasiones, van más allá de las palabras.

El programa ha dado voz a una joven ha narrado su propia experiencia respecto a esta faceta del actor, y ha señalado que un domingo por la mañana le llegó una notificación a través de una app para conocer gente, y que la persona que estaba al otro lado era Silvestre.

La joven reaccionó con estufeccación ante lo ocurrido, sin creerse que al otro lado de la pantalla estuviera Miguel Ángel. El actor para corroborar que efectivamente era él le envió un documento gráfico en el que, según la chica, "se le veía la espalda, el culo y media cara".

La técnica empleada por Miguel Ángel se basa en enviar audios, vídeos o imágenes que se autodestruyen y que solo pueden ser vistos una vez, por lo que la joven decidió hacerle captura.

Esto no ha sentado nada bien al actor, que se ha mostrado enfadado con lo ocurrido, dejando claro que "esto no me gusta".