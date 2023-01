Sobera pone fin a una cita en First Dates: "Parece mi abuelo... ¡Feísimo!"

"Ay, no me gusta". Fue lo primero que dijo Celestina al ver entrar en el restaurante de First Dates y ver a Antonio. "Me he fijado en su cara y lo jorobao que está", añadía, en lo que no era nada más que el inicio de una serie de comentario poco considerados hacia Antonio, al que le dedicó frases como "yo estoy buscando otro tipo de hombre" o reflexiones como: "¿Qué me han traído, si parece mi abuelo! Es feísimo, ¿es que no le has visto tú? ¡Ay, que feo de hombre!".

Con ese comienzo la cita parecía que no podría remontar. Y no, no remontó. Celestina llegó a decirle a Antonio que era muy mayor para ella, aunque son de edades similares y, además, se quedaba muda ante los intentos de él de entablar conversación: "Me ha caído tan gordo que no sabía qué responder".

Ante esta situación y tras la tercera ocasión en la que Celestina le comunicaba a su cita la poca gracia que le hacía, Carlos Sobera se veía obligado a dar por finalizada la cita, algo prácticamente inédito. Después, les recomendó volver otro día para conocer a otras personas.